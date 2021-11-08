Haber Giriş: 8 Kasım 2021 Pazartesi 13:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kalbi bahçede çalışırken durdu
[Fotoğraf: AA]
Giresun'da kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden komiser yardımcısı 46 yaşındaki Sezgin Aydın, son yolculuğuna uğurlandı.
Ordu'nun Çamaş İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı Sezgin Aydın, memleketi Giresun’da dün bahçesinde çalıştığı sırada aniden rahatsızlandı. Komiser yardımcısı, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Aydın'ın cenazesi Tepeköy Mahallesi Merkez Camine getirildi. Burada düzenlenen törene Aydın'ın yakınları, Giresun Valisi Enver Ünlü, bazı ilçe ve belediye başkanları, Giresun ve Ordu Emniyet Müdürlüğü çalışanları ve sevenleri katıldı.
Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Aydın, aynı yerdeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
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