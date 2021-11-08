Ordu'nun Çamaş İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı Sezgin Aydın, memleketi Giresun’da dün bahçesinde çalıştığı sırada aniden rahatsızlandı. Komiser yardımcısı, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Aydın'ın cenazesi Tepeköy Mahallesi Merkez Camine getirildi. Burada düzenlenen törene Aydın'ın yakınları, Giresun Valisi Enver Ünlü, bazı ilçe ve belediye başkanları, Giresun ve Ordu Emniyet Müdürlüğü çalışanları ve sevenleri katıldı.

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Aydın, aynı yerdeki aile kabristanlığında toprağa verildi.