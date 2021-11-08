Haber Giriş: 8 Kasım 2021 Pazartesi 12:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tır sürücüsü park halindeki kamyona çarptı
[Fotoğraf: AA]
Mersin’in Silifke ilçesinde park halindeki kamyona çarpan tır sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
Semih A. yönetimindeki limon yüklü 50 US 494 plakalı tır, Mersin-Antalya kara yolu üzeri Kabasakallı mevkiinde arıza nedeniyle yol kenarında park halinde olan kamyona arkadan çarptı.
Tır sürücüsünün yara almadığı kazada tırdaki limonlar yola savruldu.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolu araçların ve yolun temizlenmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.
Etiketler: Mersin Trafik Kazası
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