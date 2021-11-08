Olay, geçen hafta cumartesi günü saat 13.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesindeki bir kafede meydana geldi.



M.E., annesi R.H.'nin çalıştığı kafede bir kadın tarafından tabancayla bacağından vuruldu. Bu sırada yoldan geçen M.Ö. de kurşunun ayağına isabet etmesi sonucu yaralandı.



Polisin düzenlediği operasyonla Ali Erensoy ile saldırıyı gerçekleştiren Ayşenur B. ve onun kaçmasına yardım ettiği öne sürülen Hüseyin Çekiç gözaltına alındı.

Saldırıdan önce kıyafet değiştirmiş

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kadının olaydan önce bir camiinin tuvaletine girerek kıyafetlerini değiştirdiğini ve tanınmamak için yüzünü kapatarak siyah başörtüsü giydiğini saptadı.

Kendini bekleyen sahte plakalı minibüsle bölgeden uzaklaşan şüphelinin, 15 suçtan kaydı bulunan Ayşenur B. Olduğu belirlendi.

Yaralanan M.E. ve annesi R.H., Ali Erensoy'un kendilerini sürekli ölümle tehdit ettiğini ve daha önce kızını kaçırdığını öne sürdü.



Ali Erensoy’un evine operasyon düzenlendi



Polis ekipleri, Ali Erensoy'un Ayşenur B. ile arkadaş olduğunu saptadı. Ekiplerin Erensoy'un evine düzenlediği operasyonda, 36 suçtan kaydı olan Ali Erensoy ile evin depo kısmında eşyaların arasına saklanan Ayşenur B. gözaltına alındı.



Polisin geldiğini görünce evden çıkıp araziye kaçan Hüseyin Çekiç de kısa sürede yakalandı.



16 suçtan kaydı ve 'Özel belgede sahtecilik suçundan' hakkında yakalama kararı olduğu belirlenen Çekiç'in yapılan üst aramasında Ayşenur B.'nin saldırının ardından kendisini bekleyip kaçtığı minibüsün anahtarı ele geçirildi.



Saldırıyı önceden planlamışlar

Şüphelilerden Ayşenur B., saldırıyı M.E.'nin babası Ali Erensoy'un azmettirdiğini öne sürdü. Ayşenur B., Erensoy'un kendisini tehdit ettiği için saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi.

Ali Erensoy'un saldırıdan önce birkaç gün kızı ve eşini takip ettirdiğini belirten Ayşenur B., bulundukları kafenin fotoğraflarını çektirip, açılış ve kapanış saatleriyle ilgili keşif yaptırdığını iddia etti.





''Boşandığım eşime gözdağı vermek için yaptırdım''

Ali Erensoy ifadesinde ''Boşandığım eşime gözdağı vermek için yaptırdım'' dedi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden azmettirdiği öne sürülen Ali Erensoy ile yardım ettiği iddia edilen Hüseyin Çekiç tutuklandı, Ayşenur B. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

