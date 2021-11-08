Haber Giriş: 8 Kasım 2021 Pazartesi 12:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye’de arazi anlaşmazlığı kavgası
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada akrabasını silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.
Osmaniye’de 2 gün önce akrabalar arasında arazi meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Olay, Sumbas ilçesi Reşadiye Mahallesi’nde meydana geldi. İskender Uğur, kayınbiraderi Adnan Okur ile arazi anlaşmazlığı yüzünden tartıştı.
Tartışma sırasında Okur, İskender Uğur'u bıçakla hafif yaraladı. Uğur'un Adana'daki kardeşi Mihrali Uğur da Adnan Okur'u tabancayla 2 bacağından ve göğsünden vurdu. Hastaneye kaldırılan Okur müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından gözaltına alınan Mihrali Uğur tutuklandı.
Etiketler: Osmaniye
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