Edremit ilçesi Elmalı Mahallesi'nde mantar üretim tesisinde toprak dolu çelik raflar devrildi. Rafların altında kalan 1'i ağır 5 kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen AFAD ve UMKE ekipleri tarafından çıkarıldı.

İlk müdahalenin ardından 5 kişi, hastaneye kaldırıldı.

İncelemede, çelik rafların aşırı yükleme sonucu devrilmiş olabileceği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.