Haber Giriş: 8 Kasım 2021 Pazartesi 11:42Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Mantar üretim tesisinde raflar devrildi: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Van'ın Edremit ilçesinde mantar üretim tesisinde toprak dolu çelik raflar devrildi. Rafların altında kalan 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Edremit ilçesi Elmalı Mahallesi'nde mantar üretim tesisinde toprak dolu çelik raflar devrildi. Rafların altında kalan 1'i ağır 5 kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen AFAD ve UMKE ekipleri tarafından çıkarıldı.
İlk müdahalenin ardından 5 kişi, hastaneye kaldırıldı.
İncelemede, çelik rafların aşırı yükleme sonucu devrilmiş olabileceği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Van
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