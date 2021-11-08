Kimliği belirsiz şüpheliler tarafından, Mersin Akdeniz İlçesi’nde S.E. ve Z.K.’ye silahlı saldırı düzenlenmişti. S.E, olay yerinde hayatını kaybetmiş, ağır yaralanan Z.K. ise hastaneye kaldırılmıştı. Polis, olayın ardından kimliğini belirledikleri 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

3 şüpheli tutuklandı

Şüphelilerin kullandığı aracı tespit eden ekipler, cinayet zanlılarının yakalanması için operasyon düzenledi. Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.