Haber Giriş: 8 Kasım 2021 Pazartesi 11:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'deki cinayetle ilgili 3 şüpheli tutuklandı
[TRT Haber]
Mersin'in Akdeniz ilçesinde, bir kişinin ölümü, bir kişinin yaralanmasıyla ilgili olayda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Kimliği belirsiz şüpheliler tarafından, Mersin Akdeniz İlçesi’nde S.E. ve Z.K.’ye silahlı saldırı düzenlenmişti. S.E, olay yerinde hayatını kaybetmiş, ağır yaralanan Z.K. ise hastaneye kaldırılmıştı. Polis, olayın ardından kimliğini belirledikleri 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
3 şüpheli tutuklandı
Şüphelilerin kullandığı aracı tespit eden ekipler, cinayet zanlılarının yakalanması için operasyon düzenledi. Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Etiketler: Mersin
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