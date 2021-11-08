Arpaçbahşiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde üretilen lokumlar, kilosu 10 liradan satışa çıkarıldı. Satışlardan elde edilen gelirler ise hem okul ihtiyaçlarını karşılamaya hem de öğrencilere harçlık olarak dağıtılmaya başlandı.

“Çok yakında seri üretime geçeceğiz”

Lise Müdürü Vahdettin Uğuz, kentte ilk kez bir okulun limonlu lokum ürettiğini söyledi. Uğuz, “İlk aldığımız sonuçlar çok güzel oldu ve ilçemizde bulunan şekerleme dükkanlarından üretim talebi aldık. Çok yakında seri üretime geçeceğiz” dedi.

Okulun mutfağında yapıldı

Öğretmen Duygu Şavur da okulda öğrencilere çeşitli yiyecek ve pasta yapımı öğrettiklerini, ancak limonlu lokum üretip satma fikrinin çok cazip geldiğini anlattı: “Gerçekten başarılı olmamız bizleri ve öğrencilerimizi çok mutlu etti. İnşallah lokum çeşidini daha da artırarak hem okulumuz adına hem de ilçemiz adına güzel bir ürün yapmanın sevincini yaşarız.”

Limonlu lokum yapımına katılan öğrenciler ise hem üretmenin hem de gelir elde etmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

