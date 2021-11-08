Ordu’nun Perşembe ilçesine bağlı Efirli Mahallesi'nde, kivi hasadı tüm hızıyla devam ediyor.

Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, hasadına başlanılan kivinin bu sezon kent ekonomisine yaklaşık 70 milyon lira katkı sunacağını açıkladı.

Ürünler dalında satılıyor

Üreticilerin hasadın başlamasına günler kala ürünlerini dalında sattığını söyleyen Yılmaz, vatandaşların özellikle Ordu kivisine ilgi gösterdiğini ve bu nedenle ürünün pazarda adeta yok sattığını anlattı.

Ordu kivisinin depo ömrünün uzun olması ve kendine has aroması nedeniyle Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret alarak da tescillendiğini anımsatan Yılmaz, bu açıdan da üreticilerin kiviye ayrıca ilgi gösterdiğinin altını çizdi.

Her geçen yıl yeni bahçeler kuruluyor

Bölgede devlet desteğiyle yeni kivi bahçelerinin oluşturulduğu bilgisini veren Yılmaz, "Üreticilerimiz fındığın yanında kendilerine ilave gelir sağlayan kivinin üretim alanlarını her geçen yıl artırmakta, yeni bahçeler kurmaktadır" dedi.

Kivinin Ordu ekonomisine olan katkısına da değinen Yılmaz, "Ordu'da bu sezon kivi rekoltesi yaklaşık 8 bin 500 ton. Tespitlerimize göre 70 milyon lira civarında ilimiz ekonomisine kivi üretiminden katkı sağlanmaktadır. Kivi bahçelerinin arttığını düşünürsek bu rakamın gelecek yıllarda daha da artması beklenmektedir" diye konuştu.

Üreticiler memnun

Bahçesindeki meyvesini hasat eden üreticilerden İbrahim Aydın ise yaklaşık 8 yıl önce kivi üretimine başladığını söyleyerek, "4 yıl mahsul alamadık. Daha sonra mahsul alamaya başladık. Yaklaşık 4 yıl kividen, fındığın yanı sıra iyi miktarda para kazandığımı söyleyebilirim" dedi.