Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 4 yıl önce görev yaptığı Şanlıurfa'dan tatil için memleketi Gümüşhane'ye dönerken Tunceli Pülümür Vadisi'nde bölücü terör örgütü mensupları tarafından kaçırılıp şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ın babası Hamit Yılmaz'ı ağırladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki görüşmede Yılmaz, şehit oğluyla ilgili hatıralarını anlattı.

"Birlik ve beraberliğimiz artarak devam edecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aktaş, çok özel bir misafiri Bursa'da ağırladıklarını belirterek, "Geçen sene de Öğretmenler Günü'nde telefonla aramıştım. Özel olarakta misafir etmek istedim. Birlik ve beraberliğimiz artarak devam edecektir. 84 milyon Türkiye, tek yürek olarak kenetleneceğiz. Rengini şehitlerimizden alan ay yıldızlı bayrağımızın altında hür ve özgür bir şekilde yaşamaya devam edeceğiz. Bu konuda kararlıyız. Hiçbir güç bizi bu davadan ayıramaz. Hamit ağabeyimizi Bursa'da ağırlamaktan büyük mutluluk duydum" ifadelerini kullandı.

"Şehit ailelerinden biri olmaktan gurur duyuyorum"

Yılmaz ise Aktaş'ın kendisini Bursa’ya davet etmesinden ve ağırlamasından mutlu olduğunu söyledi.

"Tek bayrak altında binlerce yıl yaşadıklarını ve uzun yıllar daha yaşayacağız. Şehit öğretmenimiz Necmettin evladım da bu vatanın değerli evlatlarından biriydi. Tarih boyunca binlerce şehit verdik. Vermeye de devam ediyoruz. Hepsini saygıyla anıyorum. Necmettin, bütün evlatlarımız gibi vatanını, milletini seven bir evladımızdı. 2017'de cuma günü asalak vampirler tarafından Tunceli Pülümür Vadisi'nde yolu kesilerek aracı yakıldı ve şehit edildi. Naaşı dereye atılmış. 27 gün sonra bulabildik. Rabbim, Adli Tıp'ta bir şehidin ve şehadetin nasıl olacağını bir babaya tattırdı. Evladım beni reyhan kokusuyla karşıladı. Allah'a hamdolsun. Şehadetinin nasıl bir şerbet olduğunu bizlere gösterdi. Şehit ailelerinden biri olmaktan gurur duyuyorum. Bu aziz milletin bir ferdi olmaktan şeref duyuyorum. Bosna'dan Kazakistan'a, Kırım'dan Kabe'ye kadar geniş coğrafyanın evlatlarıyız. Hür yaşadık, hür doğduk ve hür öleceğiz."

Ziyaretin sonunda Alinur Aktaş, şehit babası Hamit Yılmaz’a günün anısına ipek tablo hediye etti.