Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleşen duruşmada, Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanık C.A’nın polis ekiplerince sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirtti.

Tutukluluk devam kararı

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak C.A'nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

‘Uyuşturucu ticareti yapmadım’

Sanık C.A. ise savunmasında uyuşturucu satmadığını ileri sürerek, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanık C.A'nın mevcut halinin devamına karar verdi.