Haber Giriş: 8 Kasım 2021 Pazartesi 10:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yolcu bıçakla saldırdı, şoförü cebindeki ruhsat kurtardı
İstanbul'da İETT otobüsüne başkasının kartıyla binmek isteyen yolcu kendisini uyaran şoföre bıçakla saldırdı. Şoför cebindeki ruhsat sayesinde saldırıyı yara almadan atlattı.
İstanbul'da Şirintepe-Şişli seferini yapan İETT otobüsünün şoförü Özer Güleryüz, iddiaya göre başkasına ait kartı kullanan yolcuyu uyardı.
Yolcu yanında bulunan başka bir kartı kullanarak arka tarafa oturdu. Tam ineceği sırada da saldırıya geçti.
Şoför, yolcunun bıçaklı saldırısını cebinde bulunan ruhsat sayesinde yara almadan atlattı.
Araçtan inen yolcu koşarak uzaklaşırken, şoför polise giderek şikayetçi oldu.
Etiketler: Kavga
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