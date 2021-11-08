Kayışdağı Mahallesi'nde bulunan depoya yapılan operasyonda, depoda ve önünde bulunan üç araçta sahte alkol yapımında kullanılan malzemeler bulundu. 4 şüpheli gözaltına alınarak Ataşehir polis merkezine götürüldü.

Bin 710 litre etil alkol ele geçirildi

Yapılan aramalarda binlerce litre etil alkol, şişe etiketleri, bandrol makinesi, dolum makinesi, sahte alkol satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin 370 lira ve 100 dolar para, 5 adet cep telefonu, 1 adet pos cihazı, 1 adet irsaliye defteri ele geçirildi.