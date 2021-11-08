Haber Giriş: 8 Kasım 2021 Pazartesi 10:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da uyuşturucu operasyonu: 38 gözaltı
Van'da düzenlene operasyonlarda bir haftada 15 kilo 749 gram uyuşturucu ele geçirildi, 38 şüpheli gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nin 1-7 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirdiği operasyonlarda 12 kilo 45 gram eroin, 3 kilo 41 gram esrar, 4 gram Afyon sakızı, 657,96 gram sentetik uyuşturucu, 2,31 gram sentetik kannabinoid uyuşturucu ve 38 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Düzenlenen operasyonlarda 38 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.
Etiketler: Uyuşturucu Van
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