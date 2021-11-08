Haber Giriş: 8 Kasım 2021 Pazartesi 09:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü kurtarılamadı
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Çorlu ilçesi istikametine seyreden Orhun Yiğit yönetimindeki motosiklet, Kızılpınar Mahallesi yakınlarında bariyerlere çarptı.
Kazada yaralanan Yiğit,112 ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yiğit, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Tekirdağ Trafik Kazası
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