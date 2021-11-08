Kaza, Esenler O-3 Karayolu Topkapı istikametinde dün saat 14.30 sıralarında meydana geldi.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarpıktan sonra takla attı.

Sağlık ekipleriyle tartıştı

Kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, hafif şekilde yaralanan sürücü Burak S.'ye müdahale etmek istedi, ancak sürücü sağlık ekipleriyle tartıştı. Bir süre sonra ikna edilen sürücü, sağlık kontrolünden geçirildi.

Kaza nedeniyle oluşan trafik, otomobilin çekilmesiyle normale döndü.