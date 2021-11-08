Haber Giriş: 8 Kasım 2021 Pazartesi 09:44Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bariyerlere çarptı, ekiplerle tartıştı
Direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra bariyerlere çarpıp takla atan sürücü, kendisine müdahale etmek isteyen sağlık ekipleriyle tartıştı.
Kaza, Esenler O-3 Karayolu Topkapı istikametinde dün saat 14.30 sıralarında meydana geldi.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarpıktan sonra takla attı.
Sağlık ekipleriyle tartıştı
Kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, hafif şekilde yaralanan sürücü Burak S.'ye müdahale etmek istedi, ancak sürücü sağlık ekipleriyle tartıştı. Bir süre sonra ikna edilen sürücü, sağlık kontrolünden geçirildi.
Kaza nedeniyle oluşan trafik, otomobilin çekilmesiyle normale döndü.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası
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