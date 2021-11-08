Haber Giriş: 8 Kasım 2021 Pazartesi 09:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gümrük kaçağı 20 milyon makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Adana'da emniyet ekipleri gümrük kaçakçılarına göz açtırmadı. Polisin düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı 20 milyon 210 bin makaron ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi ile Seyhan ilçesi Bey Mahallesi'ndeki iki depoda kaçak ürünlerin bulunduğunu belirledi.
Ekipler, baskın yaptıkları iki depoda gümrük kaçağı 20 milyon 210 bin makaron ele geçirdi.
Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Adana Kaçakçılık Makaron
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