Haber Giriş: 8 Kasım 2021 Pazartesi 10:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da kaçakçılık operasyonu
İskenderun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda gümrük kaçağı 400 paket sigara, 56 şişe viski, 10 litre etil alkol ve 80 litre rakı ele geçirildi.
Bir şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Etiketler: Hatay Kaçak İçki Kaçakçılık
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