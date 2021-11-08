Haber Giriş: 8 Kasım 2021 Pazartesi 11:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, DHA
Kamyonetle yolcu otobüsü çarpıştı: 1 ölü
[Fotoğraf: İHA]
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde kamyonetle yolcu otobüsü çarpıştı. Çarpışmayla birlikte yolcu otobüsü bir evin duvarına vurdu. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Kayseri- Niğde kara yolunun 70’inci kilometresi Yeşilhisar ilçesi yakınlarında meydana geldi.
Sürücüsü henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü ile kamyonet, yol çalışmasının yapıldığı bölgede kafa kafaya çarpıştı.
Kazada 11 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastanelere kaldırdı. Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne götürülen kamyonet sürücüsü Bayram Çakır, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralıların tedavisi sürerken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Kayseri Trafik Kazası
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