Elazığ’da sigorta şirketi sahibi Gökhan Kaya, şalvar, kundura, gömlekten oluşan yöresel kıyafet kültürünü yaşatmak için farklı bir yöntem seçti.

Gençlere de örnek olmak isteyen Kaya, haftanın bir günü iş yerine çalışanları ile birlikte yöresel kıyafetleri giyerek gidiyor.

“Elazığ’a, gençlere ve büyüklere güzel bir örnek olmasını istiyoruz”

İşlem için dükkâna gelen müşteriler, çalışanları görünce büyük bir şaşkınlık yaşıyor.

Elazığ gençlerine ve büyüklere örnek olmak istediğini söyleyen Gökhan Kaya, “Bu fikir aslında ilk birkaç yıl önce aklıma geldi. Çalışma arkadaşım Serdar Bey’e bu konuyu açtığımda çok memnun oldu. Bu çalışmanın Elazığ’a, gençlere ve büyüklere güzel bir örnek olmasını istiyoruz. İnsanlara bunu anlatmak, bu kültürü yaşatmak için böyle bir çalışma yaptık. Haftanın bir günü, yöresel kıyafetleri giyerek işe geliyoruz. Gençlerimiz artık bu kültürü çok fazla bilmiyor. Ama biz bunu kendi iş yerimizde yaşatmak istedik. Bu çalışmayı tabana yayarak diğer insanlarda da örneklerini görmek bizi çok mutlu eder. Böylece istediğimiz amaca ulaşmış oluruz” dedi.

[Fotoğraf: İHA]

“Bu kültürü unutturmamak istiyoruz”

Haftanın bir günü iş yerine yöresel kıyafetle geldiklerini söyleyen çalışanlardan Serdar Atik, “Yöresel kıyafetlerimizle haftanın bir günü işe gelmekten mutluyuz. Bu fikri ilk duyduğumda çok heyecanlandım. Sonrasında arkadaşlarımızdan, çevremizden ve komşulardan güzel tepkiler aldık. Herkes olumlu ve sempatiyle karşıladı. Bu kültür Elazığ’a mahsus olan bir kültür. Dünyada şampiyonluk almış bir folklor grubumuz var. Hem kıyafetlerimizle hem florumuzla hem de kültürümüzle Elazığ’ı yaşayıp yaşatmak ve bu kültürü unutturmamak istiyoruz” dedi.