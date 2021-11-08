AK Parti'nin 24 Haziran 2018’deki seçim beyannamesinde yer alacak projelerin en önemlilerinden biri millet bahçesiydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, millet bahçeleri projesinin birçok ilde hayata geçirileceğini TRT Haber’de, “Bazı illerimizde millet bahçeleri kuracağız” cümlesiyle duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Mekanlar taştan, topraktan ibaret değildir, her mekanın bir ruhu vardır” sözlerinin önemine binaen millet bahçeleri bugüne kadar birçok ilde tamamlandı.

Gelinen süreçte 81 İlde, 66 milyon 436 bin 679 metrekare alanda, 409 adet millet bahçesi çalışmalarına devam ediliyor.

[Grafik: TRT Haber]

Başta TOKİ ve belediyeler tarafından tamamlanan ve inşaatları devam eden 409 millet bahçesinden 93’ünün açılışı yapıldı.

Millet bahçelerinin 20’si açılışa hazır halde, 108’inde ise yapım aşamasına gelindi.

26’sı ihale aşamasındayken, 66’sı projelendirme ve 96’sı yer seçimi yapılma safhasında.

[Grafik: TRT Haber]

Özellikle büyük şehirlerde, yaşam alanlarına yakın olma özellikleriyle öne çıkan illet bahçeleri vatandaşlara hem sosyalleşme hem dinlenme alanları sağlıyor.

2023 yılında ise 409 millet bahçesinin tamamlanıp kullanıma sunulması hedefleniyor.

"Atatürk Havalimanı’ndaki millet bahçesi ilk sıralarda olacak"

Son olarak Ümraniye Millet Bahçesi'nin açılışını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda yapılacak millet bahçesinin dünyadaki şehir parkları arasında ilk sıralarda yer alacağını söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin bu yıl sonunda ihalesinin yapılacağını duyurdu.

[Grafik: TRT Haber]

İstanbul’daki millet bahçeleri

İstanbul'a 43 millet bahçesi kazandırılacak. Toplamda 17,7 milyon metrekare büyüklüğe sahip olacak alanda ise 11 bahçe tamamlandı.

Millet bahçeleriyle kişi başı yeşil alan miktarının yüzde 10 artması hedefleniyor.

Açılışı yapılan milli bahçeler şunlar:

Baruthane Tokipark Millet Bahçesi, Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi, Hoşdere Millet Bahçesi, Çırpıcı Millet Bahçesi, Başakşehir (Kayaşehir Kuzey Yakası) Millet Bahçesi, Kayaşehir 1. Etap Millet Bahçesi, İstanbul Üsküdar Nakkaştepe Millet Bahçesi, Küçükçekmece Halkalı Millet Bahçesi, Ayazma Millet Bahçesi, Pendik Millet Bahçesi, Yıldız Teknik Üniversitesi Millet Bahçesi, Ümraniye (Hekimbaşı) Millet Bahçesi.

[Fotoğraf: AA]

Başakşehir Millet Bahçesi

Kent meydanının hemen yanında 360 bin metrekare alan üzerine kuruldu. Bahçe, özel filtre sistemine sahip ve 15 bin 600 metrekarelik biyolojik göletiyle görsel şölen sunuyor.

Alanda 24 türde toplam 5 bin 570 ağaç, 160 bin çalı, 42 bin metrekarelik etkinlik çayırının yer aldığı bahçede gölet yanına ahşap malzemeden inşa edilen millet kıraathanesi de yer alıyor.

30 bin metrekarelik alanda bulunan tematik bahçe de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Ayrıca, çiçeklerle dolu koku bahçesi, renk bahçesi ve kelebek bahçesi de var.

[Fotoğraf: AA]

Hoşdere Millet Bahçesi

Bahçeşehir Hoşdere mevkiinde yaklaşık 150 bin metrekare toplam alana inşa edilen ve ortasında 7 bin metrekarelik biyolojik gölet olan Hayatpark’a 128 tür bitki ekilirken, çeşitli türde toplam bin 600 adet ağaç dikildi.

Güneş enerji panelleri ile park aydınlatmasının sağlandığı alanda, elektrikli araçların çoğalmaya başlaması sebebiyle elektrikli şarj istasyonu kuruldu.

Türkiye'de ilk defa uygulanan mimari ile inşa edilen 2 bin 500 kişilik caminin üç tarafı sularla çevrili.

Cami çevresinde 7 bin metrekare büyüklüğündeki biyolojik göletten gelen suların transfer edildiği havuz yer alıyor.

Kayaşehir Millet Bahçesi

Toplam 5,5 kilometre uzunluğunda 4 etaptan oluşan Kayapark, 1 milyon 267 bin metrekare yeşil alanı ile İstanbul’un en büyük korusu Emirgan’dan üç kat daha büyük.

Kayaşehir merkezinden Fenertepe'ye doğru uzanacak Kayapark’ta koru alanları, parklar, bisiklet ve yürüyüş parkurları, dinlenme ve piknik alanları, seyir terasları, konser, sergi ve festivallerin düzenleneceği etkinlik platformları, amfi tiyatrolar, renk, koku, ses ve tıbbi bitkiler bahçeleri ile 3 biyolojik göletin yanı sıra vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak sosyal tesisler yer alıyor.

[Fotoğraf: AA]

Baruthane Millet Bahçesi

59 bin 719 metrekare alanda hizmet verecek olan bahçenin içinde 557 ağaç, 29 bin 141 çalı, 12 türde 5 bin gül, 230 sarmaşık, 7 bin 500 mevsimlik çiçek, 47 meyve bahçesi var.

Süs havuzu, 682 metrekarelik çocuk oyun alanı ve spor alanları da vatandaşların hizmetinde.

[Fotoğraf: AA]

Çırpıcı Millet Bahçesi

Bahçe, 6 etaptan oluşuyor ve 465 bin metrekarelik alanda kurulu. Proje kapsamında dikilen 3 bin 661 ağaç, 93 bin 148 çalı, 53 bin 555 yer örtücü, 124 bin 121 gül ve bin 700 sarmaşık ile yeşille sarılı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Ümraniye Millet Bahçesi

330 bin metrekare alandan oluşan, yürüyüş parkurları, bisiklet yolları ve doğaya zarar vermeyen doğal gazlı mangallarıyla dikkati çeken Ümraniye Millet Bahçesi'nde ziyaretçilerin araçlarını güvenle park edebilecekleri 1000 araçlık bir otopark yer alıyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Futbol, basketbol ve voleybol sahaları, kulüp binası ve spor tesisi, Akademi Ümraniye Gençlik Atölyeleri, 10 oyun alanı, 6 takım spor aleti, macera parkı, seyir kulesi, mini golf sahası, refleksoloji parkı, etkinlik alanı, 11 seyir terası ve geçiş köprüleri, doğal şelale, restoran ve kafeteryalar, 2 büfe, meyve bahçesi, İstanbul’da yetişen ağaç türleri sergi alanı, 45 kuş evi, 2 bisiklet istasyonu, gözleme ünitesi, et satış ünitesi, 3 adet bay ve bayan mescidi, 46 tuvalet ve 6 mermer çeşme bulunuyor.

Ücretsiz internet hizmetinin yer aldığı tesiste, 4 elektrikli araç da vatandaşlara bahçe içerisinde hizmet veriyor. Millet bahçesinde ayrıca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın desteğiyle yapılan ses bariyeri de yer alıyor.

[Fotoğraf: AA]

ANKARA

Ankara'da ise 4,2 milyon metrekare büyüklüğündeki alana 21 tane millet bahçesi yapılıyor.

AKM Millet Bahçesi

Başkentlilerin ihtiyaç duyacağı sosyal donatıların yer aldığı millet bahçesinin 601 bin 700 metrekaresi yeşil ve açık alanlardan oluşuyor.

Yeşilin her tonunun görüldüğü peyzaj düzenlemeleriyle dikkati çeken millet bahçesinde 154 bin metrekarelik ağaçlık alan, 91 bin 400 metrekarelik bitki ve çiçeklik alan, 78 bin 700 metrekare çim alanı, 67 bin 800 metrekarelik çayır etkinlik alanı ile 10 bin 133 ağaç bulunuyor.

[Fotoğraf: AA]

Millet bahçesinde, çiçekli bitkiler ve gül bahçelerinin yanı sıra tema bahçesi, biyolojik gölet, su gösteri havuzu yer alıyor.

92 millet bahçesi açıldı

Bu güne kadar açılışı yapılan millet bahçeleri de şöyle:

İstanbul: Baruthane Tokipark Millet Bahçesi, Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi, Hoşdere Millet Bahçesi, Çırpıcı Millet Bahçesi, Başakşehir (Kayaşehir Kuzey Yakası) Millet Bahçesi, Kayaşehir 1. Etap Millet Bahçesi, İstanbul Üsküdar Nakkaştepe Millet Bahçesi, Küçükçekmece Halkalı Millet Bahçesi, Ayazma Millet Bahçesi, Pendik Millet Bahçesi, Yıldız Teknik Üniversitesi Millet Bahçesi, Ümraniye (Hekimbaşı) Millet Bahçesi

Ankara: Mamak Üreğil Millet Bahçesi, AKM 1. Etap Millet Bahçesi

Konya: Konya Meram Millet Bahçesi

Antalya: Antalya Manavgat Türkbeleni

Gaziantep: Yeşilvadi Millet Bahçesi, Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi

[Elbistan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi]

Kahramanmaraş: Elbistan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, Kahramanmaraş Türkoğlu Şekeroba Millet Bahçesi

Batman: Batman Mevcut Stat Yerinde Millet Bahçesi

Bursa: Bursa Stat Yerinde Millet Bahçesi

Diyarbakır: Sur Dicle Vadisi

Elazığ: Elazığ Eski Emniyet Müdürlüğü Millet Bahçesi

[Sakarya Mevcut Stat Yerinde Millet Bahçesi. Fotoğraf: AA]

Sakarya: Sakarya Mevcut Stat Yerinde Millet Bahçesi

Samsun: Samsun Mevcut Stat Yerinde Millet Bahçesi

Sivas: Sivas Eski Stat Yerinde Millet Bahçesi

Trabzon: Trabzon Akçaabat Eski Stat Yerinde Millet Bahçesi, Trabzon Avni Aker Eski Stat Yerinde Millet Bahçesi

[Erzurum'da 2 millet bahçesi açıldı. Fotoğraf: AA]

Erzurum: Erzurum Horasan Millet Bahçesi, Şehit Polis Ali Kamacı ve Cahit Kaya Millet Bahçesi, Yakutiye Aziziye Millet Bahçesi, Yakutiye Yüzüncü Yıl Millet Bahçesi, Erzurum Hilalkent Millet Bahçesi, Erzurum Oltu Millet Bahçesi

Muş: Muş Malazgirt Millet Bahçesi

Adıyaman: Adıyaman Besni Milet Bahçesi

Aydın: Aydın Nazilli Millet Bahçesi, Aydın Buharkent 15 Temmuz Millet Bahçesi

[Mersin 1-2 Etap Millet Bahçesi. Fotoğraf: AA]

Mersin: Mersin 1-2 Etap Millet Bahçesi

Kars: Kars Örnek Millet Bahçesi, Kars Cumhuriyet Millet Bahçesi

Mersin: Mersin 1-2 Etap Millet Bahçesi

Muş: Muş Stat Yerinde Millet Bahçesi

[Eskişehir Eski Stat Yerinde Millet Bahçesi. Fotoğraf: AA]

Eskişehir: Eskişehir Eski Stat Yerinde Millet Bahçesi

Ağrı: Ağrı Doğubayazıt Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi

Çorum: Çorum Çepni Millet Bahçesi

Van: Van Çatak 15 Temmuz Şehitleri Millet Bahçesi

Adana: Adana Yüreğir Millet Bahçesi

Erzincan: Erzincan Demirkent Millet Bahçesi

[Kocaeli Gebze Eskihisar Millet Bahçesi. Fotoğraf: www.mavikocaeli.com.tr]

Kocaeli: Kocaeli Gebze Eskihisar Millet Bahçesi

Mardin: Midyat Binbaşı Abdurrahman Efendi Millet bahçesi

Hatay: Hatay Belen Millet Bahçesi

Malatya: Malatya Mevcut Stat Yerinde Millet Bahçesi

[Malatya Mevcut Stat Yerinde Millet Bahçesi. Fotoğraf: AA]

Belediyelerin tamamladığı ve izleme sistemine alınan millet bahçeleri

Bingöl: Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi Millet Bahçesi

Malatya: Tecde Mahallesi Millet Bahçesi, Malatya Çöşnük Beydağı Tabiat Parkı Millet Bahçesi, Malatya Sümer Park 1. Etap Millet Bahçesi

Bitlis: Tunus Mahallesi (Ahlat) Millet Bahçesi

Kocaeli: Tatlıkuyu Vadisi Millet Bahçesi, Dümbüldek Pınarı Mesire Alanı Millet Bahçesi, Gürgenpınar Mesire Alanı Millet Bahçesi, Kumcağız A Tipi Mesire Alanı Millet Bahçesi

Mersin: Muzaffer Yalçıntaş Çamlık Mesire Alanı Millet Bahçesi

Karabük: Şehir Parkı Millet Bahçesi

Bursa: Bağlaraltı Parkı Millet Bahçesi, Bursa Yıldırım Vakıfköy Kent Parkı Millet Bahçesi

Sivas: Kadıburhanettin Mahallesi Millet Bahçesi

Kahramanmaraş: Kapıçam Tabiat Parkı, Kaynarca Göleti Ve Rekreasyon Alanı, Kılılı Kipaşpark

Gaziantep: Gaziantep Çıksorut Millet Bahçesi, Gaziantep Seyrantepe Millet Bahçesi

Denizli: Seyir Tepesi Şehir Ormanı

Kütahya: Şaban Dede Mesire Alanı

Elazığ: Çakırkaş Mesire Alanı, Şehit Mehmet Kaya Çelik Mesire Alanı, Kent-Köy Kapıaçmaz Mesire Alanı, Karakoçan Belediyesi Millet Bahçesi

Aksaray: Recep Tayyip Erdoğan Parkı, Selçuklu Parkı

Erzurum: Horasan Mehmet Sekmen Parkı Millet Bahçesi

Erzincan: Binali Yıldırım Parkı Millet bahçesi

Hatay: İskenderun Millet Parkı

Manisa: Şehzadeler Parkı, Gümüşçayı Masal Ormanı, Ortaköy Biyolojik Gölet Ve Rekreasyon Alanı

Tokat: Çamlık Koru Parkı

Amasya: Adnan Menderes Millet Bahçesi

Samsun: Meşe Orman Parkı

Kırşehir: Mecidiye Parkı

Zonguldak: Kozlu Şaban Bilgin Millet Bahçesi

Adana: Adana Yüreğir Portakal Çiçeği Parkı Millet Bahçesi

Grafik: Şeyma Özkaynak