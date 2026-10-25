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Dünya
AA 25.10.2026 13:10

ABD New York Başpiskoposluğu cinsel istismar davaları için 800 milyon dolar ödeyecek

ABD'deki New York Başpiskoposluğu, yaklaşık 1300 kişinin cinsel istismara uğradığı gerekçesiyle açılan davalarda varılan uzlaşma sonucu 800 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

ABD New York Başpiskoposluğu cinsel istismar davaları için 800 milyon dolar ödeyecek

Avukatların yaptığı açıklamada, yaklaşık 1300 kişinin cinsel istismara uğradıkları gerekçesiyle açtıkları davalarda New York Başpiskoposluğu ile uzlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, uzlaşmaya varılması sonucu başpiskoposluğun 800 milyon dolar ödemeyi kabul ettiği belirtildi.

New York Başpiskoposu Ronald Hicks de yaptığı yazılı açıklamada, avukatların uzlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamasını doğruladı.

Hicks, uzlaşma anlaşmasının 6 Kasım haftası imzalandığında yürürlüğe gireceğini kaydetti.

ABD'deki en büyük Katolik kurumlarından Los Angeles Başpiskoposluğu, 2024'te 1300'den fazla cinsel istismar davası için toplam 880 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul ettiğini açıklamıştı.

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