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Dünya
AA 25.10.2026 11:10

ABD'de futbol stadyumu yakınındaki silahlı saldırıda 12 kişi yaralandı

ABD'nin Florida eyaletindeki futbol stadyumu yakınında düzenlenen silahlı saldırıda 6'sı çocuk 12 kişi yaralandı.

ABD'de futbol stadyumu yakınındaki silahlı saldırıda 12 kişi yaralandı

NBC News'ün haberine göre, Tallahassee Polis Departmanından yapılan açıklamada, Florida A&M Üniversitesinin Bragg Memorial Stadyumu yakınlarında silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, olayda yaralanan 12 kişiden 6'sının çocuk, 3 kişinin ise durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Diğer yaralıların durumunun stabil olduğu kaydedilen açıklamada, saldırı öncesinde bir kavga yaşanmış olabileceği ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Üniversite yönetimi, saldırının ardından sosyal medyadan yaptığı açıklamada, kampüs topluluğuna olay bölgesinden uzak durmaları çağrısında bulundu.

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