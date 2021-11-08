Haber Giriş: 8 Kasım 2021 Pazartesi 12:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Kayseri-Niğde kara yolunun 67. kilometresinde yolcu otobüsü ile Bayram Çakır idaresindeki kamyonet çarpıştı.
Kazada kamyonet şoförü Çakır hayatını kaybetti, otobüsteki 10 yolcu yaralandı.
Yaralılar, Yeşilhisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Etiketler: Kayseri Niğde Otobüs Trafik Kazası
Son Haberler
- 14:28
- 14:38
- 14:28
- 14:20
- 14:16
Sıradaki Haber
Osmaniye’de arazi anlaşmazlığı kavgası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz