Beyin kanaması teşhisiyle tedavi altına alınan 51 yaşındaki Zekiye Petek, yapılan tüm müdahalelere karşın ölümü gerçekleşti.

Organ Nakli Koordinatörü Uzman Dr. Azem Ülkü, hemşire Emine Karakaya ve Gönül Pınarcıoğlu’nun yapmış olduğu görüşmeler sonrasında Zekiye Petek'in ailesi, organlarını bağışlama kararı aldı.

Organları nakledildi

Ekibin, organ nakil merkezleriyle temasa geçmesi sonucunda Petek'ten alınan böbreklerden ikisi de Bursa’da 2 hastaya nakledildi.