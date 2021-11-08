Haber Giriş: 8 Kasım 2021 Pazartesi 12:40Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Organlarıyla 2 hastaya can oldu
[Fotoğraf: DHA]
Çanakkale’de geçirdiği beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 51 yaşındaki Zekiye Petek'in ailesinin bağışladığı böbrekleri 2 hastayı yaşama bağladı.
Beyin kanaması teşhisiyle tedavi altına alınan 51 yaşındaki Zekiye Petek, yapılan tüm müdahalelere karşın ölümü gerçekleşti.
Organ Nakli Koordinatörü Uzman Dr. Azem Ülkü, hemşire Emine Karakaya ve Gönül Pınarcıoğlu’nun yapmış olduğu görüşmeler sonrasında Zekiye Petek'in ailesi, organlarını bağışlama kararı aldı.
Organları nakledildi
Ekibin, organ nakil merkezleriyle temasa geçmesi sonucunda Petek'ten alınan böbreklerden ikisi de Bursa’da 2 hastaya nakledildi.
Etiketler: Çanakkale Organ Nakli
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