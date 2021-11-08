Kaza, Muratpaşa ilçesi Güllük Caddesi'nde dün saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Şükrü Bahadır yönetimindeki halk otobüsü, freni boşalınca durağa çarptı. Kaza sonrası otobüs şoförü, trafiğe engel olmaması için aracı yol kenarına almak istedi.

Bu sırada mobese direğini deviren otobüs, kırmızı ışıkta bekleyen Bülent Durmaz yönetimindeki otomobil ile Hasan Sakarkaya'nın kullandığı kamyonete ve son olarak elektrik direğine çarparak durdu.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, otobüs şoförü ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Şükrü Bahadır, kazanın otobüsün freninin tutmamasından kaynaklandığını söyledi.