Ayvalık'ta kendisini psikiyatri doktoru ve eczacı olarak tanıtan 8 farklı dolandırıcılık suçundan aranan Mahmut Can Karaahmetli, polis tarafından yakalandı.

Karaahmetli, internet üzerinden Samsun'da yaşayan K.N.U.'yu işe aldı. Çalışanı adına banka hesabı açan Karaahmetli, ödemelerini tahsil ederken de bu hesabı kullandı.

Karaahmetli, Ege bölge temsilciliğini verme vaadiyle İstanbul’da bulunan H.Y.K.'den, 150 bin TL aldı. Dolandırıldığını anlayan H.Y.K. polise başvurdu.

Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince operasyonla gözaltına alınan Karaahmetli, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.