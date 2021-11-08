Haber Giriş: 8 Kasım 2021 Pazartesi 14:40Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Terör örgütü DEAŞ üyesi yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
Hatay'ın Altınözü ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollardan girdiği tespit edilen terör örgütü DEAŞ üyesi yakalandı.
Terör örgütü DEAŞ'a üye olmak suçundan hakkında arama kararı bulunan Türk vatandaşı H.A.’nin Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla geçiş yaptığı tespit edildi.
Jandarma ekipleri takibe aldıkları H.A.'yı Kıyıgören Mahallesi'nde yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Etiketler: Hatay DEAŞ Terör Örgütü
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