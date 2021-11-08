Haber Giriş: 8 Kasım 2021 Pazartesi 15:08Son Güncelleme: Kaynak: DHA, İHA
Diyarbakır'da arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
Diyarbakır Silvan’da arazi meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada amca yeğenlerini vurdu. Diyadin Okay hayatını kaybederken, kardeşi Metin Okay yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde Silvan ilçesine bağlı Bağdere Mahallesi'nde meydana geldi.
Diyadin ve Metin Okay ile amcaları A.O. arasında çıkan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada Diyadin ve Metin Okay vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı.
Ayhan O. gözaltına alınırken, yaralılar ilk müdahalenin ardından Silvan Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı.
Diyadin Okay burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Metin Okay'ın hastanede tedavisi sürerken, jandarma kırsal Bağdere Mahallesi'nde geniş güvenlik önlemi aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Bireysel Silahlanma Kavga
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