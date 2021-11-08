Haber Giriş: 8 Kasım 2021 Pazartesi 15:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Beyşehir ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi.
Konya’nın Huğlu Mahallesi'ndeki silah fabrikasında çalışan 34 yaşındaki Recep Çekiç iddiaya göre aralarında husumet bulunan Y.E. ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.E, Çekiç'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Çekiç, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarmaya teslim olan Y.E. gözaltına alındı.
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