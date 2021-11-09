Haber Giriş: 9 Kasım 2021 Salı 02:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
İzmir-Ankara karayolu Bağyurdu Mahallesi Kavşağı'nda, sürücüleri henüz belirlenemeyen hafif ticari araçlar çarpıştı.
Yaklaşık 15 yolcunun bulunduğu otobüs ise sürücüsünün kaza nedeniyle araçla manevra yapması sonucu yoldan çıkıp kaldırıma çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan, ismi öğrenilemeyen bir kişi hayatını kaybetti.
Hafif ticari araçlardaki Caner Şen, Kahraman Erdoğdu ve Sevgi Ayçelik ise yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: İzmir Trafik Kazası
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