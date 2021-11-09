Bomba arama köpekleri, Bomba İmha ve İnceleme Müdürlüğü bünyesinde çalışıyor.

Kriminal Daire Başkanlığı'nın Gölbaşı yerleşkesinde bulunan özel barınakta kalıyorlar.

Köpekler, yurt içinde ve dışında bomba uzmanlarıyla beraber görev alıyorlar.

16 hafta eğitim görüyorlar

Köpeklerin seçimi titiz bir şekilde yapılıyor. Bomba arama köpeği olmaya aday bir köpeğin gürültüye, karanlığa ve kalabalığa karşı tepkileri ve fiziksel özellikleri test ediliyor,

Bir yaşını dolduran ve kriterlere uygun olan köpekler, 16 haftalık eğitim sürecinden sonra göreve başlıyor.

Eğitim boyunca, patlayıcı maddeleri nasıl bulacakları ve sonrasında nasıl davranacakları uzman ekiplerce öğretiliyor.

132 bomba arama köpeği var

Köpeklerin aşırı hırslı ve oyuncu olmalarını istediklerini söyleyen Bomba İmha Köpeği İdarecisi Hüseyin Akkaya, "Aşırı oyuncu ve hırslı olmalarıyla beraber de patlayıcı maddeyi aramasını yaptırdığımız maddeyi bulduğu zaman temas etmeden oturup pasif alarm dediğimiz alarmı vermesini istiyoruz. Aslında köpek için en zor olan bu. Hem hırslı olmasını istiyoruz hem de buldukları zaman kesinlikle temas etmeden oturup sahibinden gelecek ödülü beklemesini istiyoruz" dedi.

Bomba arama köpeklerinin burunları, koku tespiti yapan elektronik aletlerden daha hassas. Öyle ki köpekler, nanogram ağırlıktaki maddeleri bile algılayabiliyor.

Bomba İmha Köpeği İdarecisi Ünal Öztürk de şöyle anlatıyor:

"Köpeklerin burunları çok hassas olduğu için bazen patlayıcının olmadığı fakat daha önce orada patlayıcının bulunduğunu düşündüğümüz yerlere de köpeklerimiz tepki verebiliyor. Daha sonra oradan alınan numuneler de kriminal laboratuvarlarda incelendiğinde gerçekten orada patlayıcı taşındığı sabit görünüyor"

Bomba arama köpekleri ortalama 12 yıl boyunca görev yapıyor. Her köpek, görev süresi boyunca, yalnızca tek bir idareciyle çalışıyor.

Türkiye genelinde görev yapan 132 adet bomba arama köpeği var.