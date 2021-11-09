Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2013 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 56 FETÖ/PDY mensubu hakkında, 25 ilde gözaltı kararı verdi.