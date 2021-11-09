Haber Giriş: 9 Kasım 2021 Salı 08:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara merkezli 25 ilde FETÖ operasyonu: 56 gözaltı kararı
2013 yılı Komiser Yardımcılığı Geçiş Sınavı soruşturması kapsamında, Ankara merkezli 25 ilde 56 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2013 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 56 FETÖ/PDY mensubu hakkında, 25 ilde gözaltı kararı verdi.
Etiketler: FETÖ Son Dakika Terörle Mücadele
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