Haber Giriş: 9 Kasım 2021 Salı 09:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir merkezli 12 ilde dolandırıcılık operasyonu: 22 gözaltı kararı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Balıkesir merkezli 12 ilde " örgüt kurarak dolandırıcılık suçu" işlediği tespit edilen 22 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda bazı zanlıların gözaltına alındığı, çalışmanın sürdüğü öğrenildi.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüt faaliyeti çerçevesinde nitelikli dolandırıcılık yapmak" suçu işlediği iddia edilenlere yönelik soruşturma başlatıldı.
Bu kapsamda hakkında gözaltı kararı verilen 22 zanlının yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Balıkesir merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda bazı zanlıların gözaltına alındığı, çalışmanın sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: Dolandırıcılık
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