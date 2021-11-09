Haber Giriş: 9 Kasım 2021 Salı 09:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Konya'da bazı mahallelerde eğitime deprem engeli
[Fotoğraf: AA ]
Konya'da meydana gelen deprem nedeniyle Tepekent, Kızılören, Sefaköy, Küçükmuhsine, Akpınar mahallelerinde eğitime 2 gün ara verildi.
Konya'da dün saat 20.43’te 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı sonrası 37 artçı yaşandı.
Eğitime 2 gün ara verildi
AFAD ekiplerinin çalışmasının ardından 2 yıkık, 1 acil yıkılacak, 9 ağır hasarlı, 43 az hasarlı ve 11 adet hasarsız bina tespit edildi.
Karaman, Ankara, Adana ve Kayseri'den de ekipler bölgedeki çalışmalara katıldı.
Çevre illerden de hissedilen deprem sonrası Tepekent, Kızılören, Sefaköy, Küçükmuhsine, Akpınar mahallelerinde eğitime 2 gün ara verildi.
Deprem anı kamerada
Öte yandan deprem ve sonrasındaki panik anları da kameralara yansıdı.
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