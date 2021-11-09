Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Terör örgütü ile irtibatlı oldukları iddiası ile 9 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda, çok sayıda dijital materyal ile çeşitli kitap ve dergi ele geçirildi.