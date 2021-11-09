Haber Giriş: 9 Kasım 2021 Salı 09:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Eskişehir'de DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Eskişehir'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Terör örgütü ile irtibatlı oldukları iddiası ile 9 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda, çok sayıda dijital materyal ile çeşitli kitap ve dergi ele geçirildi.
Etiketler: DEAŞ Eskişehir Terör Örgütü
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