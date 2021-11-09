Haber Giriş: 9 Kasım 2021 Salı 09:38Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Yakıt doldurduktan sonra alev aldı
İstanbul'da yakıt doldurulan otomobil, akaryakıt istasyonundan çıkacağı sırada alev aldı.
Gaziosmanpaşa'da bulunan akaryakıt istasyonuna giren otomobil, yakıt aldıktan sonra çıkışa yöneldi.
Otomobili bir anda alev aldı. Sürücü ve yanındaki kişi, çevredekilerin uyarısı ile araçtan indi.
Yanan araca akaryakıt istasyonun çalışanları yangın tüpleri ile müdahale etti. Alevler büyümeden, kontrol altına aldı.
Zaman zaman tekrardan dumanlar yükselen otomobile çevredekiler yangın tüpü ile müdahale etti.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.
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