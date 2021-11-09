Geçtiğimiz ay İstanbul’da bir arkadaşının satış yaptıkça para kazandığını söylemesi üzerine Ergün S. de e-ticaret uygulamasını telefonuna indirdi.



Ugulama üzerinden iletişime geçtiği kişilere, yatırım yapmak istediğini söyleyen Ergün S., banka hesap numaralarını istedi.



İlk başlarda küçük miktarda paralar yatırıp kar eden Ergün S., ilerleyen günlerde uygulamaya yüklediği para miktarını artırdı.



Başlarda bankadan para yollayan Ergün S.'ye daha sonra paraları, kripto para olarak göndermesi söylendi. Ergün S. de bu kişilere verdikleri linkten ulaşmak suretiyle hesaplarına para yolladı.

Tüm parasını uygulamaya yükledi

Şüphelilerinin kampanya yaptıklarını söyleyip “Yatırdığınız miktarın komisyonunu yüzde 30 olarak size vereceğiz” şeklindeki sözlerine güvenen Ergün S., tüm parasını uygulamaya yükledi.



Parasını çekmek istediğinde sistemin hata verdiğini gören Ergün S., şüphelilerle iletişime geçti. Karşısındaki kişiler, sistemsel hata olduğunu sorunu çözeceklerini söyleyerek Ergün S.'ye beklemesi gerektiğini söyledi.



Bir hafta sonrasında uygulamanın kapanmasının ardından dolandırıldığını anlayan Ergün S., Bakırköy Adalet Sarayı'na suç duyurusunda bulundu.

“1 milyon 300 bin kullanıcısı var”

Adliye çıkışında konuşan Ergün S., “Takashimaya diye bir uygulama iş yerinden arkadaşlarım oynayıp para kazandığını söyledi. Bana da tavsiye ettiler. Parayı çekmek istedik ama paramızı alamadık. Daha sonra da 10 gün içinde uygulama kapandı. Ben de adliyeye gelerek şikayetçi oldum. Elimizde sadece uygulama vardı ama şu an uygulama da yok ortada. Benim gibi 1 milyon 300 bin tane üyesi var ama hiç kimseden ses çıkmamış” dedi.

