Karadeniz Bölgesi'nde beklenen yağışların; bu akşam saatlerinden itibaren Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli, gece saatlerinden itibaren Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli yer yer çok kuvvetli, yarın sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in rakımı 800 metre üzerindeki yerlerinde kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Kuvvetli yağışların Çarşamba akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Vatandaşların, sel, su baskını, heyelan, kar yağışı alan yerlerde buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.