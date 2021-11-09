Haber Giriş: 9 Kasım 2021 Salı 10:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Karadeniz Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre, Karadeniz Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde bugün ve yarın kuvvetli yağışlar bekleniyor.
Karadeniz Bölgesi'nde beklenen yağışların; bu akşam saatlerinden itibaren Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli, gece saatlerinden itibaren Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli yer yer çok kuvvetli, yarın sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in rakımı 800 metre üzerindeki yerlerinde kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
Kuvvetli yağışların Çarşamba akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Vatandaşların, sel, su baskını, heyelan, kar yağışı alan yerlerde buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
Etiketler: Sağanak Karadeniz Bölgesi
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