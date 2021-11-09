Haber Giriş: 9 Kasım 2021 Salı 10:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
17 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
[Fotoğraf: Getty]
Afyonkarahisar'da hakkında 17 yıl 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis tarafından yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "Birden fazla kişi tarafından yağma" suçundan 17 yıl 25 gün hapis cezasına çarptırılan firari K.C'nin saklandığı adresi belirledi.
Ekipler, K.C'yi Akmescit Mahallesi'ndeki saklandığı evde yakaladı.
Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.
Etiketler: Afyonkarahisar
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