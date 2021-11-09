Haber Giriş: 9 Kasım 2021 Salı 11:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bayburt aşılamada sarı kategoriye geçti
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bayburt'un COVID-19'a karşı ikinci doz aşı oranında yüzde 65'i geçerek "sarı" kategorideki iller arasına girdiğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, Bayburt'un koronavirüse karşı ikinci doz aşı oranında yüzde 65'i geçerek "sarı" kategorideki iller arasına girdiğini açıkladı.
"Yüzde 75 hedefine ulaşmalıyız"
Bakan Koca, "Bayburt ikinci doz aşı oranında yüzde 65'in üzerine çıkarak "sarı" kategorisine geçti. Aşı oranı düşük tüm illerimizde yüzde 75 hedefine ulaşmalıyız. Geç kalanlar, kolları sıvayalım" dedi.
BAYBURT ikinci doz aşı oranında %65’in üzerine çıkarak Sarı kategorisine geçti. Aşı oranı düşük tüm illerimizde %75 hedefine ulaşmalıyız.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 9, 2021
GEÇ KALANLAR, KOLLARI SIVAYALIM!
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