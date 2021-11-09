Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden biri Adıyaman'daki "Perre Antik Kenti'.

2001 yılında başlayan ve aralıklarla süren kazı çalışmalarında bu yıl tarihi Roma çeşmesi, büyük blokal taşlar, su kanalları ve çeşitli mimari yapılar ortaya çıkarıldı.

Depremde yıkılmış yapı bulundu

Son olarak devam eden kazı çalışmalarında ise Nekropol alanın yan tarafında 270 metrekarelik alanda milattan sonra 6. ve 7. yüzyılda meydana gelen depremde yıkılmış yapı bulundu.

Antik kentte milattan sonra 6. ve 7. yüzyıllarda tespit edilen yeni bulgulara ulaşıldığını aktaran Müze Müdürü Mehmet Alkan, "Kayalık alanın batı kısmında açtığımız yaklaşık 270 metrekarelik alanda, düzensiz taşlarla, çamur harcıyla örülmüş duvar yapıları tespit edildi" dedi.

[Fotoğraf: AA]

"MS 6. ve 7. yüzyılda depremlerin varlığını ortaya koyuyor"

Alkan, yapı hakkında bilgi vererek, şöyle devam etti:

"Tespit ettiğimiz üst kısmının yani çatı alanının yoğun miktarda çatı örtüsüyle kaplı olduğunu gördük, burada ilgi çeken nokta ise Kuzey Mezopotamya'da meydana gelen depremlerin Samosata'yı etkilemesi ile beraber Perre Antik Kenti'ni de etkilediği düşünülüyor. Buradaki örtünün birden yıkılmış olması milattan sonra 6. ve 7. yüzyılda depremlerin varlığını ortaya koyuyor. Pompei tipi değirmen taşı Genç Antik Çağ'da şarap üretiminin dışında evlerin ihtiyacını karşılayacak şekilde tahıl üretildiği de göze çarpmaktadır. Burada yaklaşık 30 işçiyle kazılarımız sürmektedir."

Arkeolog Yıldız Ersönmez de yapılan kazı çalışmalarında çatı kiremitleriyle karşılaştıklarını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

"Bir çökme söz konusu"

Olası depremde yapının yıkılarak yerle bir olduğunu ifade eden Ersönmez, şunları kaydetti:

"Burada bir çökme söz konusu bu da bize deprem olasılığını gösteriyor. Bu yapının yaşam alanı olduğunu düşünüyoruz. Nekropol alandan hemen sonra yan tarafta yaşam alanları başlıyor sonraki dönemlerde mekan içleri duvarları olan basit yapılı mekanlar aynı zamanda kazı çalışmaları esnasında da sikke, metal obje bronz objeler bulduk bunlar da çivi, kapı aparatı gibi şeyler."