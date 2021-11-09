Haber Giriş: 9 Kasım 2021 Salı 11:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'a yeni adalet sarayı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da yeni bir adalet sarayı daha hizmete girdi.
Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) son kararıyla ağır ceza mahkemesi kurulup yargı çevresi genişleyen Küçükçekmece Adliyesi, yeni binasında hizmet vermeye başladı.
[Fotoğraf: AA]
Yapımı 5 ay süren ve 60 milyon liraya mal olan 50 bin metrekarelik kapalı alana sahip 13 katlı yeni hizmet binasında 680 oda bulunuyor.
[Fotoğraf: AA]
104 mahkeme salonu ile 4 icra müdürlüğünün olduğu adliyede, hakim ve savcılarla birlikte 750’nin üzerinde personel görev yapıyor.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Adalet Bakanlığı
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