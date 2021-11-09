Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) son kararıyla ağır ceza mahkemesi kurulup yargı çevresi genişleyen Küçükçekmece Adliyesi, yeni binasında hizmet vermeye başladı.

[Fotoğraf: AA]

Yapımı 5 ay süren ve 60 milyon liraya mal olan 50 bin metrekarelik kapalı alana sahip 13 katlı yeni hizmet binasında 680 oda bulunuyor.

[Fotoğraf: AA]

104 mahkeme salonu ile 4 icra müdürlüğünün olduğu adliyede, hakim ve savcılarla birlikte 750’nin üzerinde personel görev yapıyor.

[Fotoğraf: AA]