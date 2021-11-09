Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınlarını söndürme çalışmalarında hayatını kaybeden Görkem Hasdemir ve Şahin Akdemir için hazırlanan 100 hektarlık alanda 50 bin fidan dikimi yapılacak.

Marmaris İçmeler'de 27 Haziran'da başlayan yangında hayatını kaybeden orman işçisi Görkem Hasdemir ile 29 Temmuz'da ekiplere gönüllü olarak su taşırken yaşamını yitiren Şahin Akdemir'in hatırası ormanda yaşatılacak.

Hatıra ormanında, kızılçam, sığla, hünnap, keçiboynuzu, dut, mavi selvi, kara selvi, defne, erguvan ve yalancı akasyadan oluşan 50 bin fidan 11 Kasım Perşembe günü saat 14.00’te dikilecek.

