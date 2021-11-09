Van depreminin üzerinden 10 yıl geçti
Van'da 9 Kasım 2011'de meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremin 10. yıl dönümü... Can kayıplarının yaşandığı, yıkımların olduğu depremin yaraları sarılsa da acısı dinmedi.
Van, 2011 yılında peş peşe depremlerle sarsılmıştı. 9 Kasım'da meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki deprem de onlardan biri...
Van-Edremit köyü merkezli sarsıntı, Van’ın ilçelerinde de şiddetli şekilde hissedildi. Etkisi yıkıcı oldu.
Deprem sonrasında çok sayıda can kaybı ve hasar meydana geldi. 40 kişi hayatını kaybetti.
Kent bundan önce de birçok artçı sarsıntı ile şiddetli bir depremi yaşadı.
9 Kasım depremine neden olan o sarsıntılardan büyüğü 23 Ekim 2011'de kaydedildi. 7,1 büyüklüğündeki depremin ana şokunun oluşturduğu enerji 9 Kasım depremine neden oldu.
Büyük hasarların meydana geldiği bu depremde de 604 kişi hayatını kaybetti, 1966 kişi yaralanırken 252 kişi enkazlardan sağ kurtarıldı.
Ayrıca bu depremin ilk haftasında büyüklükleri 4,0-4,9 arası olan 187 sarsıntı, 5’ten büyük 13 deprem ve ilk ay içinde toplamda 180 artçı kaydedildi.
Devletin yaptığı yatırımlar ve yurdun dört bir yanından gönderilen yardımlarla afetin yaraları kısa sürede sarılırken enkazdan kurtulanlar, yakınlarını kaybetmenin üzüntüsünü hala yaşıyor.
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