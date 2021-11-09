Van, 2011 yılında peş peşe depremlerle sarsılmıştı. 9 Kasım'da meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki deprem de onlardan biri...

Van-Edremit köyü merkezli sarsıntı, Van’ın ilçelerinde de şiddetli şekilde hissedildi. Etkisi yıkıcı oldu.

Deprem sonrasında çok sayıda can kaybı ve hasar meydana geldi. 40 kişi hayatını kaybetti.

[Fotoğraf: AA]

Kent bundan önce de birçok artçı sarsıntı ile şiddetli bir depremi yaşadı.

9 Kasım depremine neden olan o sarsıntılardan büyüğü 23 Ekim 2011'de kaydedildi. 7,1 büyüklüğündeki depremin ana şokunun oluşturduğu enerji 9 Kasım depremine neden oldu.

[Fotoğraf: AA]

Büyük hasarların meydana geldiği bu depremde de 604 kişi hayatını kaybetti, 1966 kişi yaralanırken 252 kişi enkazlardan sağ kurtarıldı.

[Fotoğraf: AA]

Ayrıca bu depremin ilk haftasında büyüklükleri 4,0-4,9 arası olan 187 sarsıntı, 5’ten büyük 13 deprem ve ilk ay içinde toplamda 180 artçı kaydedildi.

[Fotoğraf: AA]

Devletin yaptığı yatırımlar ve yurdun dört bir yanından gönderilen yardımlarla afetin yaraları kısa sürede sarılırken enkazdan kurtulanlar, yakınlarını kaybetmenin üzüntüsünü hala yaşıyor.