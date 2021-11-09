Ankara Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi, AFAD desteği ile Gökova Körfezi ve çevresinin deprem tomografisinin çekilmesi için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, bölgeye 9 adet geniş bantlı sismometreye sahip gözlem istasyonu kuruldu. Proje ile Gökova Körfezi ve yakın çevresinin depremleri izlenecek, bölgenin derin sismik yapısı ile tektonik yapısal unsurları arasındaki ilişkiler araştırılacak.

Bölgenin deprem aktivitesinin yüksek olduğunu söyleyen Merkez Müdürü ve Jeofizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Kaypak, "9 farklı noktaya sismometre kurduk. Kurduğumuz bu sistem sayesinde deprem verilerini almaya başladık. Veriler şu an geliyor. AFAD, hem lojistik destek hem teknik destek verdi. Şu an sahadan gelen verilerimiz AFAD’ın veri merkezine akarak depolanıyor. Bize gelen verilerimizi de bu şekilde paylaşıyoruz" dedi.

Körfezin derin sismik hız yapısı araştırılacak

Prof. Dr. Bülent Kaypak, Gökova bölgesinde daha önce yapılan bu çalışmalardan hiçbirisinin yüksek çözünürlükle bir tomografik yöntemle yapılmadığını, bu yönden bu çalışmanın ilk olduğunu söyledi.

Yaz döneminde bölgede yüzeydeki fay izlerini tespit edeceklerini anlatan Prof. Dr. Kaypak, "Bu fayların derinlerle ilişkisini tomografik yöntemlerle ortaya koymuş olacağız. Böylece hem yüzeyden hem de daha derinlerden elde edilmiş bir fay ve kırık yapısı bilgisi elde etmiş olacağız. Bölge için tomografik yapılmış ilk çalışma olacak. Bu bakımdan bizler için çok önemli" dedi.

Faylarla ilişkisi ortaya konacak

Prof. Dr. Bülent Kaypak, deprem tomografisi yönteminin tıp alanında kullanılan tomografi terimiyle hemen hemen aynı olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Yerin kesitini ya da 3 boyutlu görüntüsünü oluşturma olayı. Aynı insan vücudu için çekilen bilgisayarlı tomografi gibi biz de bunu yerin içerisine uyguluyoruz. Biz burada kaynak olarak depremleri kullanıyoruz. Örnek olarak alacağımız o bölgenin yer kabuğunun derinlerine kadar gidebilecek olan fay hattını çözmüş oluyoruz. Bu proje ile körfezin derin sismik hız yapısı araştırılacak. Faylarla ilişkisi ortaya konacak. Bir de burada meydana gelen depremlerin hangi kökene bağlı olarak oluştuğunu bulmaya çalışacağız. Projenin en temel hedeflerinden bir tanesi bölgede meydana gelebilecek depremlerin neden oluştuğuna dair araştırmada bulunarak, faylarla ilişkisinin açıklanması."