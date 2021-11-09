Kaza, Şahinbey ilçesi Yeditepe Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi.

İddiaya göre, Karataş istikametinden Gaziantep Üniversitesi istikametine seyir halinde olan Mehmet Burak Y. idaresindeki transit, aynı istikamette seyir halinde olan ve kırmızı ışıkta bekleyen Metin Y. kontrolündeki hafif ticari araca çarptı.

[Fotoğraf: İHA]

Daha sonra arkadan gelen Burak B. idaresindeki araç ile Pınar M. kontrolündeki araç da kazaya karıştı. Zincirleme kaza sonucu hızını alamayan Mehmet Burak Y. idaresindeki transit araç, hızını kontrol edemeyerek tramvay yoluna uçtu.

[Fotoğraf: İHA]

Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar yardıma koşarak durumu 112 acil sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine giden sağlık ekipleri kaza sonucu kimsenin yaralanmadığını belirledi.

[Fotoğraf: İHA]

Kaza nedeniyle araç ve tramvay hattında aksamalar yaşandı. Bir süre kontrollü şekilde sağlanan trafik akışı, kazaya karışan araçların yoldan çekilmesi ve tramvay yoluna uçan aracın kaldırılmasıyla tekrar normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

[Fotoğraf: İHA]