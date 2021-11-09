Haber Giriş: 9 Kasım 2021 Salı 12:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ruhsatsız balık avına 11 bin lira ceza
[Fotoğraf: AA]
Mersin'de ruhsatı olmadan yasa dışı su ürünleri avcılığı yapıldığı belirlenen gemiye, 10 bin 911 lira ceza kesildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Mersin’nin Akdeniz ilçesi açıklarında yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetim gerçekleştirdi.
Kontrollerde, ruhsat tezkeresi olmadan balık avlandığı tespit edilen gemiye, 10 bin 911 lira ceza verildi.
Etiketler: Mersin
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