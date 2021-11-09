Ordu Ünye’de, dün öğlen saatlerinde Suna Yeşil bilinmeyen bir nedenle aniden kendini yola attı. Trafik akışının durduğu caddede çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis ekibi geldi. Bu sırada ikna edilerek yerden kaldırılan kadın gözden kayboldu. Bir süre sonra bu kez Atatürk Parkı’nda bir kadının denize atladığı ihbarını alan ekipler yeniden harekete geçti.

İtfaiye ekiplerince sudan çıkarılan kadın, balıkçı teknesiyle iskeleye alındı. Kadının kısa bir süre önce caddede yerde yatan Suna Yeşil olduğu belirlendi.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kadın ambulanstan inmek istedi. Polisin ikna ettiği kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Taburcu oldu intihara kalkıştı

Tedavisinin ardından taburcu olan Suna Yeşil, dün akşam saatlerinde kaldığı otel odasının balkonuna çıkarak intihara teşebbüs etti.

Kendini boşluğa bırakmak isteyen kadını otel görevlileri fark ederek son anda kurtardı. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen kadın, Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ne götürüldü.

Fenomen olmak için kurguladığı ortaya çıktı

Kadının amacının, sosyal medyada takipçi sayısını artırmak olduğu öğrenildi. Suna Yeşil’in, bütün anları cep telefonuyla kayda alıp ‘Tiktok’ hesabında paylaştığı da ortaya çıktı.

Hesabında kendisinin yer aldığı birçok paylaşım videoları bulunan Suna Yeşil’in en son yaşanan intihar teşebbüsü sonrası hastanede sedyede üzerinde de kayda aldığı görüntüleri bir şarkı eşliğinde paylaştığı görüldü.