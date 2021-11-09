Olay, saat 12.00 sıralarında, Göztepe Mahallesi'ndeki sitede meydana geldi.

Bir işçi, peyzaj çalışması yaptığı sırada, bilinmeyen nedenle 15 metrelik kuyuya düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bir itfaiye görevlisi, halatla kuyuya inerek yaralıyı bağladı. Daha sonra yaralı işçi, halatla yukarıya çekildi.

Sağlık ekipleri tarafından ambulansa taşınan yaralı, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgil soruşturma başlattı.

