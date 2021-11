Didim'de yaşayan Mehmet Tayhan ve ailesi, 25 Temmuz'da, eşi Ayşe Tayhan ve 2 kızıyla düğüne gitti. Eve dönüş yolunda, Yağmur Tayhan, bir yere uğrayacağını söyleyip, ailesinden ayrıldı. Uzun süre haber alınamayan Tayhan'ı merak eden ailesi, gidebileceği yerlere bakmalarına rağmen kızlarına ulaşamadı. Ailenin emniyete başvurması sonucunda, ekipler, Tayhan'ın bulunması için çalışma başlattı. Yağmur Tayhan'ın 2 gün sonra devriye görevi yapan polis ekipleri tarafından boş arazide cesedi bulundu. Tayhan'ın vücudunda 27 bıçak darbesi olduğu belirlendi. Tayhan'ın olaydan sonra kaçan katil zanlısı Nizam Cansızlar ise aynı gün bir parkta uyurken yakalanıp, tutuklandı.



Fidanlarla yaşayacak

Yağmur Tayhan'ın acısını unutmayan Didimliler, TEMA Vakfı öncülüğünde 28 Ekim’de 'Yağmur Her Fidana Can Olsun' fidan kampanyası başlattı. Kampanyaya destek veren Ver Elini Kardeşim Didim Sosyal Medya Hareketi'nin paylaşımı üzerine kampanyaya ilgi oluştu. Bağışlanan fidanların TEMA Vakfı öncülüğünde belirlenecek alana dikilecek. Kampanyanın 21 Kasım'da sona erecek.

“Bizim için büyük anlamı var”

Kızı adına böyle bir çalışma başlatılması nedeniyle duygulandığını belirten Mehmet Tayhan şunları söyledi:

“’Yağmur Her Fidana Can Olsun' sloganıyla başlatılan kampanyaya herkes yoğun ilgi gösterdi. Anlamlı ve güzel bir çalışma yaparak kızımızın adının bu şekilde yaşatılması da bizleri memnun etti. Bizim canımız, Yağmur'umuz hep fidan olarak kalacak ama her bağışlanan fidan büyüdükçe tüm canlılara nefes olacak. Ülkemize böyle bir konuda destek olabilirsek bizi mutlu eder. Didim halkının da bu kampanyaya duyarlılık gösterip, destek oluyorlar.”